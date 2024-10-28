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28 октября, 23:46

Мартинес выиграл приз Яшина — лучшему вратарю сезона в мире

Руслан Минаев
Эмилиано Мартинес с наградой имени Льва Яшина.
Фото AFP
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Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес стал обладателем приза Льва Яшина по итогам сезона-2023/24 — лучшему голкиперу сезона в мире.

Второе место в голосовании занял Унаи Симон («Атлетик»), третьим стал Андрей Лунин («Реал»).

В топ-10 также вошли Майк Меньян («Милан»), Диогу Кошту («Порту»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Грегор Кобель («Боруссия Д»), Георгий Мамардашвили («Валенсия»), Ян Зоммер («Интер») и Ронвен Уильямс («Мамелоди Сандаунс»).

Мартинес выиграл приз во второй раз подряд.

Трофей &laquo;Золотой мяч&raquo; от&nbsp;журнала France Football. Винисиус или Родри: кто возьмет «Золотой мяч-2024»? Онлайн-трансляция церемонии
Эмилиано Мартинес

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