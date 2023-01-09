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Сегодня, 17:59

Мартинес заявил, что сборная Португалии должна быть атакующей командой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Новый главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес заявил, что национальная команда будет стремиться к атакующему футболу.

«Думаю ли я о том, чтобы выиграть Евро-2024? Конечно. Мечты должны быть глобальными. Но сначала нам нужно пройти квалификацию. Какой предпочитаю стиль футбола? Главное — быть конкурентоспособной командой. Португалия должна быть современной командой. Гибкой и максимально использовать талант игроков, быть командой, которая проявляет свой талант как с мячом, так и без него. Гибкость очень важна. Это будет зависеть от игроков, которые у нас есть. Когда я был соперником Португалии, то знал, что это всегда конкурентоспособна команда. Это отправная точка. Это нельзя упускать из внимания. Мы должны быть атакующей командой, которая играет в удовольствие. Мы должны работать как клуб. Мне это нравится», — приводит слова Мартинеса A Bola.

Испанский специалист работал в сборной Бельгии с 2016 по 2022 год. На ЧМ-2018 его команда заняла третье место. На мировом первенстве в Катаре бельгийцы не смогли выйти в плей-офф турнира, после этого Мартинес объявил о том, что покидает пост главного тренера команды.

Источник: https://www.abola.pt/nnh/2023-01-09/selecao-ser-campeao-da-europa-claro-ha-que-sonhar-muito-alto/971681
Футбол
Сборная Португалии по футболу
Роберто Мартинес
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