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Сегодня, 18:25

Масалитин — об игре Чалова: «Будем надеяться, что сейчас у него все пойдет лишь вверх»

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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «СЭ» оценил нынешнюю форму нападающего ПАОКа Федора Чалова.

«У нападающих случаются провалы и всплески в плане результативности, что в этом сезоне уже происходило с Федором. Будем надеяться, что сейчас у него все пойдет лишь вверх: он получил достаточно опыта, сыгрался с партнерами, благодаря чему его результативность и выросла», — сказал Масалитин «СЭ».

Бывший игрок ЦСКА также поделился ожиданиями от выступлений Чалова в следующем году.

«Будем надеяться, что он будет показывать все более высокий уровень игры и результативности. Нападающий — это достаточно зависимый игрок. Будем верить, что удача и понимание с партнерами будут на его стороне в новом году. Все-таки хочется, чтобы наши ребята за рубежом ярко проявляли себя. Если наши ребята будут показывать себя на высоком уровне, как тот же Головин в этом сезоне или Сафонов, тем проще другим игрокам из России будет уехать за рубеж. Можно сказать, что они стараются и за себя и за всех наших», — добавил Масалитин.

В нынешнем сезоне Чалов провел за ПАОК 24 матча, в которых отметился 4 голами и 4 результативными передачами.

Денис Сафронов

Валерий Масалитин
Федор Чалов
ФК ПАОК
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