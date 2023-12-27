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Сегодня, 13:26

Масалитин отреагировал на назначение Слуцкого на пост главного тренера китайского «Шаньхай Шэньхуа»

Виктория Кравченко
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Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера китайского клуба «Шаньхай Шэньхуа».

«В последнее время Слуцкий работал в другой сфере, и я не знаю в каком состоянии сейчас китайский футбол. Было время, когда там были деньги, и туда съезжались наши звезды: Витсель, Халк, но потом быстро перебрались. В каком сейчас состоянии китайский футбол и поможет ли ему Слуцкий — большой вопрос», — цитирует Масалитина Metaratings.ru.

После 30 туров «Шанхай Шэньхуа» занял 5-е место в чемпионате Китая с 52 очками. Победителем турнира стал «Шанхай Порт» (63 очка).

Последним клубом для Слуцкого являлся «Рубин». Наставник покинул казанскую команду в ноябре 2022 года.

Валерий Масалитин
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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