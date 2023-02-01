Масалитин — о Кокорине: «Нет необходимости сидеть в тюрьме, чтобы жизнь заставила думать над своими поступками»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о словах российского форварда «Ариса» Александра Кокорина.

Ранее российский форвард заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Я думаю, легче получить образование, чтобы не совершать такие ошибки. Сейчас у нас идет СВО, где можно себя узнать, почувствовать себя мужчиной. Нет необходимости сейчас сидеть в тюрьме, чтобы жизнь заставила тебя думать над своими поступками», — приводит «Газета.Ru» слова Масалитина.

Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года.