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Сегодня, 15:09

Массажист Кокорина рассказал, по какой причине нападающий не играл в последних матчах

Виктория Кравченко
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Массажист нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина сообщил, почему футболист не играл в последних матчах за команду.

«О нынешнем состоянии Александра ничего конкретного сказать не могу. Звонил мне три дня назад, я спросил, почему он не играет. Оказывается, у него была небольшая проблема с икроножной мышцей», — цитирует массажиста Sport24.

Он также рассказал, что футболист делает все, чтобы быстрее попасть на поле.

Ранее главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о причинах отсутствия Кокорина.

31-летний россиянин пропустил игры с «Анортосисом» (2:0), «АЕЛом» (0:0) и «Олимпиакосом» из Никосии (0:0). Также форвард не участвовал в товарищеской встрече с греческим «ПАОКом».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-21-massazhist-kokorina-rasskazal-po-kakoy-prichine-napadayushchiy-ne-igral-v-poslednikh-matchakh
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
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