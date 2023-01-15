Массимо Каррера назвал Александра Кокорина самым сильным российским футболистом

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что Александр Кокорин является самым сильным российским футболистом.

«На мой взгляд, Александр Кокорин — самый сильный российский футболист, которого я видел. У него безумные качества», — заявил Каррера «РБ Спорт».

31-летний футболист сейчас выступает на правах аренды за кипрский «Арис».

Кокорин принял участие в 13 матчах за «Арис», в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи. Россиянин попал в символическую сборную первого круга чемпионата Кипра.