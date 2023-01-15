Массимо Каррера назвал Александра Кокорина самым сильным российским футболистом

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что Александр Кокорин является самым сильным российским футболистом.
«На мой взгляд, Александр Кокорин — самый сильный российский футболист, которого я видел. У него безумные качества», — заявил Каррера «РБ Спорт».
31-летний футболист сейчас выступает на правах аренды за кипрский «Арис».
Кокорин принял участие в 13 матчах за «Арис», в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи. Россиянин попал в символическую сборную первого круга чемпионата Кипра.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования