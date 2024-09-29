Матч «Антверпен» — «Беерсхот» в чемпионате Бельгии был прерван из-за беспорядков зрителей

Матч 9-го тура чемпионата Бельгии между «Антверпеном» и «Беерсхотом» был остановлен из-за поведения болельщиков.

Игра проходила на арене «Босейлстадион» в Антверпене. Во втором тайме хозяева вели в счете 4:0, однако команды не смогли доиграть матч. Из-за фаеров, которые фанаты начали массово зажигать, дым застелил все поле. По этой причине было принято решение прервать встречу.

«Антверпен» с 13 очками за 8 матчей занимает шестое место в турнирной таблице. «Беерсхот» набрал только одно очко и располагается на последней, 16-й строчке.