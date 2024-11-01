Матч чемпионата Армении был остановлен из-за прорыва фанатов на поле

Матч 14-го тура чемпионата Армении между ереванскими «Ноа» и «Урарту» был остановлен из-за массово выбежавших на поле болельщиков обоих клубов.

Это связано с акцией протеста фанатов против деятельности президента Федерации футбола Армении Армена Меликбекяна. Участники акции зажигали пиротехнику, выкрикивали лозунги с требованем отставки функционера, а также развернули плакат с надписью «Твое время пришло».

Прорыв случился при счете 1:0 в пользу «Ноа», матч проходит на Городском стадионе в городе Абовян. Через некоторое время матч был возобновлен, а «Урарту» сравнял счет благодаря голу экс-нападающего «Краснодара» и «Локомотива» Ивана Игнатьева.

«Урарту» перед началом встречи лидировал в турнирной таблице чемпионата Армении, набрав 29 очков в 12 матчах. «Ноа» находится на 4-м месте с 22 очками в 10 играх.