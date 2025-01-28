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Сегодня, 01:57

Матч чемпионата Израиля был прерван после первого тайма из-за беспорядков

Евгений Козинов
Корреспондент
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Матч 20-го тура чемпионата Израиля между «Маккаби» из Хайфы и «Маккаби» из Тель-Авива был прерван досрочно.

После первого тайма произошла массовая потасовка из-за того, что тель-авивский форвард Дор Турджеман демонстративно отпраздновал гол в добавленное вермя с пенальти перед фанатской трибуной соперника. Также несколько фанатов попытались вырваться на поле.

По ходу первого тайма хайфские фанаты из группировки «Зеленые обезьяны» четырежды прерывали игру, бросая на поле петарды, одна из которых попала во вратаря собственного клуба.

После обращения министра спорта, генеральный инспектор израильской полиции принял решение прервать матч, из-за «реальной опасности для здоровья зрителей и высокой степени вероятности продолжнения беспорядков».

Еще до начала игры полиция задержала более ста фанатов обеих команд. У них отобрали холодное оружие, бейсбольные биты, цепи и кастеты, а также пиротехнические средства.

Эли Швидлер

ФК Маккаби (Тель-Авив)
ФК Маккаби (Хайфа)
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