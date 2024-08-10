Матч Финалиссима-2025 между Аргентиной и Испанией хотят провести на арене «Ривер Плейта»

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) попросила КОНМЕБОЛ договориться с УЕФА о том, чтобы Финалиссима-2025 прошла на домашнем стадионе «Ривер Плейта», сообщает Vermouth Deportivo.

Пока день, время и место проведения матча между Аргентиной, победителем Кубка Америки-2024, и Испанией, чемпионом Европы-2024, неизвестны.

Финалиссима — турнир, состоящий из одного матча, в котором встречаются победители последних чемпионата Европы и Кубка Америки. Впервые турнир состоялся в 2022 году. Тогда Аргентина на «Уэмбли» обыграла Италию со счетом 3:0.

Домашней ареной «Ривер Плейта» является стадион «Монументаль». После реконструкции, проведенной в 2023/24 годах, его вместимость составляет около 83-86 тысяч человек.