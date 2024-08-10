Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 03:55

Матч Финалиссима-2025 между Аргентиной и Испанией хотят провести на арене «Ривер Плейта»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) попросила КОНМЕБОЛ договориться с УЕФА о том, чтобы Финалиссима-2025 прошла на домашнем стадионе «Ривер Плейта», сообщает Vermouth Deportivo.

Пока день, время и место проведения матча между Аргентиной, победителем Кубка Америки-2024, и Испанией, чемпионом Европы-2024, неизвестны.

Финалиссима — турнир, состоящий из одного матча, в котором встречаются победители последних чемпионата Европы и Кубка Америки. Впервые турнир состоялся в 2022 году. Тогда Аргентина на «Уэмбли» обыграла Италию со счетом 3:0.

Домашней ареной «Ривер Плейта» является стадион «Монументаль». После реконструкции, проведенной в 2023/24 годах, его вместимость составляет около 83-86 тысяч человек.

Источник: Vermouth Deportivo
Евро-2024
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Испании по футболу
0
Читайте также
Тайвань будет судиться с IBA, чтобы защитить честь интерсекс-боксерши Юйтин
В Курской области ввели режим ЧС федерального характера
Экс-сотрудников Пенсионного фонда отправили в колонию за взятки
«Я родилась женщиной, я жила как женщина!». Боксерша с проваленным гендер-тестом выиграла Олимпиаду-2024 и выступила с громким заявлением
НАК сообщил о введении режима КТО в Брянской, Белгородской и Курской областях
В Китае злоумышленники похитили более 4 тыс. трупов для изготовления протезов
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алекс Сандру тренируется с клубом второго дивизиона Португалии