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Сегодня, 18:56

Матчи чемпионата Греции из-за насилия фанатов два месяца будут проходить при пустых трибунах

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Правительство Греции запретило болельщикам посещать футбольные матчи в ближайшие два месяца.

11 декабря в Греции состоялось экстренное совещание для решения проблемы насилия со стороны фанатов.

«Все матчи чемпионата Греции будут проходить за закрытыми дверями в течение следующих двух месяцев, то есть до 12 февраля. Эта мера также будет распространена на домашние матчи команд в Суперлиге 2 , в которую входят соответствующие команды первой профессиональной категории. До 12 февраля 2024 года будут оценены результаты реализации вышеуказанного решения с целью рассмотрения вопроса о продлении его применения, если не будут полностью соблюдены правовые условия безопасного проведения футбольных матчей. Целью является избежание рисков для жизни и физической неприкосновенности участников матчей, а также максимально возможная защита общественного порядка и безопасности», — приводит слова Маринакиса Reuters.

Ранее полиция Греции задержала болельщика, нанесшего серьезное ранение полицейскому в ходе беспорядков во время волейбольного матча. 7 декабря полицейский получил тяжелое ранение от морской сигнальной ракеты в Афинах во время волейбольного матча плей-офф Кубка Лиги между «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом».

Футбол
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