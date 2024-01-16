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Сегодня, 13:21

Маттеус считает, что Месси не заслужил награду лучшему игроку 2023 года по версии ФИФА

Алина Савинова
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Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус отреагировал на результаты голосования в номинации «Лучший игрок 2023 года» по версии ФИФА.

Награду The Best получил нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси.

«На этот раз он не должен был стать победителем. Я думаю, что Месси был лучшим футболистом последних 20 лет, но сейчас он играет в «Интер Майами», где создает ажиотаж, но он не завоевал ни одного крупного титула там», — приводит Goal слова Маттеуса.

В борьбе за звание лучшего футболиста 2023 года по версии ФИФА Месси обошел форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

С лета прошлого года 36-летний аргентинец выступает за «Интер Майами» в МЛС. До этого он был игроком «ПСЖ».

Источник: https://www.goal.com/en/lists/lionel-messi-not-won-major-titles-inter-miami-lothar-matthaus-rages-erling-haaland-defeat-fifa-best-vote/blt5e2d448a81865f57#cs22d816c1d79ade85
Лионель Месси
Лотар Маттеус
Футбол
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