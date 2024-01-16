Маттеус считает, что Месси не заслужил награду лучшему игроку 2023 года по версии ФИФА

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус отреагировал на результаты голосования в номинации «Лучший игрок 2023 года» по версии ФИФА.

Награду The Best получил нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси.

«На этот раз он не должен был стать победителем. Я думаю, что Месси был лучшим футболистом последних 20 лет, но сейчас он играет в «Интер Майами», где создает ажиотаж, но он не завоевал ни одного крупного титула там», — приводит Goal слова Маттеуса.

В борьбе за звание лучшего футболиста 2023 года по версии ФИФА Месси обошел форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

С лета прошлого года 36-летний аргентинец выступает за «Интер Майами» в МЛС. До этого он был игроком «ПСЖ».