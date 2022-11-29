Майкл Бил назначен главным тренером «Рейнджерс»

Майкл Бил назначен главным тренером «Рейнджерс». Соглашение с шотландским клубом рассчитанно до 2026 года.

Также к тренерскому штабу «Рейнджерс» присоединятся Нил Бэнфилд, Гарри Уотлинг и Дэмиан Мэтью. Первый официальный матч под руководством Била команда проведет 15 декабря против «Хиберниана».

42-летний специалист перешел в шотландский клуб из «Куинз Парк Рейнджерс», который он возглавлял с минувшего лета.