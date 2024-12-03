Мбаппе остается фигурантом дела об изнасиловании в Швеции

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе остается подозреваемым в деле об изнасиловании в стокгольмском отеле Bank, сообщает Aftonbladet.

По словам шведского прокурора Марины Чариковой, расследование происшествия продолжается. Перед написанием заявления в полицию пострадавшая девушка, обвинившая Мбаппе, сначала обратилась за помощью в больницу. Кроме того, по делу были взяты показания у нескольких неназванных женщин, располагающих информацией о произошедшем.

Расследование началось 14 октября, сам 25-летний футболист отрицает свою причастность к происшествию. Адвокат Мбаппе заявлял, что игрок намерен подать жалобу на клевету.