Мбаппе заплатил за картину с изображением Пеле более полумиллиона евро

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе купил картину трехкратного чемпиона мира Пеле за 520 тысяч евро, сообщает Le Parisien.

В четверг, 16 мая, игроки парижского клуба посетили гала-вечер, на котором организаторы собирали деньги для благотворительного фонда. Мбаппе купил самый дорогой лот вечера, стартовая цена которого составляла пять тысяч евро. 25-летний француз выиграл акцион у одноклубника Ашрафа Хакими.

Картина легендарного бразильского футболиста Пеле была написана еще в прошлом году художником Александром Хопаре. Однако тогда мероприятие было отменено из-за трагического инцидента с участием вратаря «ПСЖ» Серхио Рико.