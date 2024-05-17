Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 18:40

Мбаппе заплатил за картину с изображением Пеле более полумиллиона евро

Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе купил картину трехкратного чемпиона мира Пеле за 520 тысяч евро, сообщает Le Parisien.

В четверг, 16 мая, игроки парижского клуба посетили гала-вечер, на котором организаторы собирали деньги для благотворительного фонда. Мбаппе купил самый дорогой лот вечера, стартовая цена которого составляла пять тысяч евро. 25-летний француз выиграл акцион у одноклубника Ашрафа Хакими.

Картина легендарного бразильского футболиста Пеле была написана еще в прошлом году художником Александром Хопаре. Однако тогда мероприятие было отменено из-за трагического инцидента с участием вратаря «ПСЖ» Серхио Рико.

Килиан Мбаппе
Пеле
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
Обсудить
Читайте также
Бывшая звезда «Интера» Станкович стал тренером «Спартака»
Биография Дастина Порье: американец сломал Конора и заслужил уважение Хабиба
Путин заявил об отсутствии у России планов по взятию Харькова
«Рейнджерс» - в финале «Востока», у Панарина – день ассистов, а в «Ванкувере» повторили рекорд Ларионова. Что произошло в Кубке Стэнли 17 мая
МИД Литвы вызвал представителя РФ и выразил протест
В Британии обеспокоились последствиями ответа РФ на поставки Storm Shadow ВСУ
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Мбаппе уходит из «ПСЖ» в «Реал»: финальный эпизод трансферного сериала?
Sky Sports: Мбаппе будет получать в «Реале» 15 миллионов евро в год
Marca: «Реал» ждет разрешения «ПСЖ», чтобы представить Мбаппе до начала Евро-2024
Мбаппе не попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Ниццей» из-за повреждения бедра
Мбаппе не попал в заявку «ПСЖ» на матч лиги 1 с «Ниццей»
Мбаппе – об итогах сезона: «Я очень доволен тем, как все закончилось»
Президент ла лиги подтвердил переход Мбаппе в «Реал» летом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Тошич заявил, что следит за успехами Слуцкого с «Шанхай Шэньхуа»