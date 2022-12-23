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Сегодня, 17:27

Мендеш предлагал Роналду 30 клубов на выбор, но не смог договориться

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Жорже Мендеш, агент бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, прошлым летом предлагал португальцу 30 клубов для продолжения карьеры, сообщает журналист CNN Portugal Бруно Андраде в своих соцсетях.

По информации источника, прошлым летом, когда нападающий решил, что хочет уйти из «Манчестер Юнайтед», он попросил Мендеша найти ему новый клуб. Агент предоставил нападающему список из 30 команд на выбор. Криштиану выбрал из него 3 команды и доверил переговоры Мендешу. Однако агент не добился успеха в переговорах с этими тремя клубами. После этого Роналду выбрал еще 5 клубов, но переговоры с ними также прошли неудачно.

Отмечается, что после этого отношения между Мандешем и Роналду стали ухудшаться. Сообщается, что постепенно основную роль в ведении дел Роналду стал брать на себя Рикарду Регуфе, друг и правая рука футболиста, который вел переговоры с саудовским «Аль-Насром».

В ноябре Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и на данный момент находится в статусе свободного агента.

Криштиану Роналду
Футбол
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