Месси готов перейти в Саудовскую Аравию, если будет зарабатывать больше Роналду

14 марта, 16:35
Стало известно условие, при котором нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может перейти в чемпионат Саудовской Аравии.
Как сообщил журналист El Chiringuito Хайме Астрайн, аргентинский форвард может присоединиться к саудовскому клубу, если будет зарабатывать больше, чем игрок «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Отец футболиста Хорхе Месси потребовал у «Аль-Хилаля» контракт с зарплатой 600 миллионов евро за два года. В окружении Месси считают, что более высокая зарплата полностью оправдана тем фактом, что аргентинец моложе португальца на два года.
Общая сумма доходов Роналду в «Аль-Насре» составляет 200 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что игрок «ПСЖ» не планирует менять клубную прописку в летнее трансферное окно.
Действующее соглашение 35-летнего аргентинца с парижской командой рассчитано до лета 2023 года. В текущем сезоне он сыграл за «ПСЖ» 31 матч во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.