Месси и Холанн набрали по 48 очков в голосовании The Best

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси признан лучшим игроком 2023 года на премии The Best FIFA Football Awards.

Аргентинец набрал равное количество очков с форвардом «Манчестер Сити» Эрлином Холанном — по 48. Месси опередил норвежца по количеству высших оценок от капитанов сборных — 107 против 64. Третье место занял нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе — 35 очков.

Результаты голосования. Фото FIFA

Месси выиграл награду The Best в третий раз в карьере. Ранее он побеждал в 2019-м и 2022-м. По два раза лучшими игроками года становились Криштиану Роналду (2016 и 2017) и Роберт Левандовски (2020 и 2021).