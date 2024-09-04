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Сегодня, 22:05

Месси и Роналду не вошли в список номинантов на «Золотой мяч» впервые с 2003 года

Владислав Маслов
Корреспондент
Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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Издание France Football, которое ежегодно вручает премию «Золотой мяч» лучшему футболисту мира, впервые с 2003 года не включило в список претендентов на награду Лионеля Месси и Криштиану Роналду. В опубликованный вариант вошли 30 игроков.

Месси является рекордсменом «Золотого мяча», он получал эту награду 8 раз. 37-летний аргентинский форвард клуба МЛС «Интер Майами» в последний раз признавался лучшим по версии France Football в 2023 году.

У 39-летнего Роналду — 5 «Золотых мячей». Португальский форвард «Аль-Насра» из Саудовской Аравии в последний раз выигрывал награду в 2017-м, а год назад не попал в список претендентов.

В 2024 году Месси вместе со сборной Аргентины выиграл Кубок Америки. Нападающий в финальном турнире сыграл 5 матчей, забил гол и сделал результативную передачу.

Роналду в составе сборной Португалии принял участие в Евро-2024. Его команда вылетела в 1/4 финала, форвард провел 5 матчей без забитых мячей и сделал голевую передачу.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
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