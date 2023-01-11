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Сегодня, 19:24

Месси, Мбаппе и Холанн попали в символическую сборную 2022 года по версии IFFHS

Мария Гусева
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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила символическую сборную мира 2022 года по своей версии. При составлении учитывались результаты выступления футболистов за клуб и сборную.

Голкипер: Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»);

Защитники: Альфонсо Дэвис (Канада, «Бавария»), Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Йошко Гвардиол (Хорватия, «Лейпциг»), Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ»);

Полузащитники: Кевин Де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Лука Модрич (Хорватия, «Реал»);

Нападающие: Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»), Карим Бензема (Франция, «Реал»), Эрлин Холанн (Норвегия, «Манчестер Сити»).

Ранее IFFHS признала лучшим клубным тренером Карло Анчелотти, возглавляющего «Реал». Лучшим тренером сборных стал Лионель Скалони, возглавляющий национальную команду Аргентины. Лучшим игроком был признан форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси.

В 2022 году голкипер «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа получил приз лучшему вратарю имени Льва Яшина, а французский форвард Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча».

Аргентинский форвард Лионель Месси стал лучшим игроком чемпионата мира-2022. 35-летний футболист провел 7 матчей на турнире, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Французский нападающий Мбаппе стал лучшим бомбардиром мирового первенства в Катаре, забив 8 голов в 7 матчах.

Ашраф Хакими
Вирджил ван Дейк
Карим Бензема
Кевин де Брейне
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Лука Модрич
Тибо Куртуа
Эрлин Холанн
Футбол
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