Месси набрал 462 балла в голосовании «Золотой мяч». Он обошел Холанна на 105 баллов

Французское издание France Football опубликовало результаты голосования «Золотой мяч"-2023. Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, ставший обладателем награды, набрал 462 балла. Он опередил ближайшего преследователя на 105 очков — Эрлин Холанн из «Манчестер Сити» набрал 357 баллов. Занявший третье место Кильян Мбаппе набрал 270 баллов. «Золотой мяч"-2023 Топ-10 1. Лионель Месси — 462 балла 2. Эрлин Холанн — 357 3. Кильян Мбаппе — 270 4. Кевин де Брейне — 100 5. Родри — 57 6. Винисиус Жуниор — 49 7. Хулиан Альварес — 28 8. Виктор Осимхен — 24 9. Бернарду Силва — 20 10. Лука Модрич — 19