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Сегодня, 13:40

Месси не посетил церемонию The Best из-за нежелания пропускать тренировки в «Интер Майами»

Алина Савинова
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Отсутствие аргентинского нападающего Лионеля Месси на церемонии награждения The Best 2023 связано с нежеланием футболиста жертвовать подготовкой к новому сезону в «Интер Майами», сообщает журналист Гильем Балаге в своих соцсетях.

Месси в третий раз в карьере получил награду лучшему игроку по версии ФИФА, однако аргентинец не присутствовал на церемонии в Лондоне. По информации источника, нападающий не хотел пропускать тренировки команды, потому как серьезно относится к предсезонной подготовке. Отмечается, что 36-летний футболист хочет как можно лучше адаптироваться к новому футбольному календарю, чтобы в будущем избежать проблем со здоровьем.

В борьбе за звание лучшего футболиста по версии ФИФА Месси обошел форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

С лета прошлого года аргентинец выступает за «Интер Майами» в МЛС, В прошедшем сезоне Месси провел 14 матчей за команду, забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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