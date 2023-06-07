Источник: Месси выбрал «Интер Майами»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, у которого заканчивается контракт, продолжит карьеру в MLS.

«Месси выбрал «Интер Майами». Больше никаких воссоединений. Это его пункт назначения», — написал в Twitter журналист TNT Sports Эрнан Кастильо.

Недавно «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/23. 35-летний аргентинец станет свободным агентом 30 июня.

Аргентинец выступал за «ПСЖ» с июня 2021 года, на его счету 32 гола и 35 результативных передач в 74 матчах во всех турнирах. Вместе с парижанами он дважды выиграл чемпионат Франции и один раз завоевал Суперкубок страны.