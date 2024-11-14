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Сегодня, 13:09

Месси, Роналду, Мбаппе и Ямаль номинированы на звание лучшего игрока 2024 года по версии Globe Soccer Awards

Алина Савинова
Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль
Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль.
Фото Reuters
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Стали известны номинанты на звание лучшего игрока по итогам 2024 года по версии Globe Soccer Awards.

В список претендентов включены 33 футболиста. Наибольшим числом игроков представлен «Реал» — 7 человек.

Среди номинантов также португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду, аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси и 17-летний Ламин Ямаль из «Барселоны».

Номинанты на звание лучшего игрока 2024 года:

1. Николо Барелла («Интер»)

2. Джуд Беллингем («Реал»)

3. Хакан Чалханоглу («Интер»)

4. Дани Карвахаль («Реал»)

5. Артем Довбик («Рома»)

6. Фил Фоден («Манчестер Сити»)

7. Антуан Гризманн («Атлетико»)

8. Алекс Гримальдо («Байер»)

9. Виктор Дьокереш («Спортинг»)

10. Эрлин Холанн («Манчестер Сити»)

11. Гарри Кейн («Бавария»)

12. Тони Кроос («Реал»)

13. Роберт Левандовски («Барселона»)

14. Адемола Лукман («Аталанта»)

15. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)

16. Лаутаро Мартинес («Интер»)

17. Килиан Мбаппе («Реал»)

18. Лионель Месси («Интер Майами»)

19. Дани Ольмо («Барселона»)

20. Коул Палмер («Челси»)

21. Родри («Манчестер Сити»)

22. Родриго («Реал»)

23. Криштиану Роналду («Аль-Наср»)

24. Букайо Сака («Арсенал»)

25. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

26. Вильям Салиба («Арсенал»)

27. Федерико Вальверде («Реал»)

28. Винисиус («Реал»)

29. Витинья («ПСЖ»)

30. Нико Уильямс («Атлетик»)

31. Флориан Виртц («Байер»)

32. Гранит Джака («Байер»)

33. Ламин Ямаль («Барселона»)

Награда ежегодно вручается футболистам с 2011 года. Обычно церемония награждения проходит в городе Дубай в последних числах декабря.

Лучшим игроком 2023 года по версии Globe Soccer Award был признан нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн. Чаще всего награду получал Роналду — 6 раз.

Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Ламин Ямаль
Лионель Месси
Футбол

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