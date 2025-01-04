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Сегодня, 15:56

Джо Байден вручит Месси Президентскую медаль Свободы

Сергей Ярошенко
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Восьмикратный обладатель «Золотого Мяча» нападающий Лионель Месси станет лауреатом Медали Свободы, вручаемой президентом США, сообщает ABC News.

Глава государства Джо Байден 4 января проведет в Белом доме церемонию награждения группы лауреатов. Медаль Свободы является высшей гражданской наградой страны, которая вручается людям, внесшим «выдающийся вклад в процветание Соединенных Штатов, мир во всем мире или другие значимые общественные, государственные или частные начинания».

Месси выступает в МЛС за «Интер Майами» с 2023 года. В этом сезоне на счету 37-летнего аргентинца 22 матча во всех турнирах, в которых отметился он 21 голом и 18 результативными передачами.

Недавно стало известно, что Месси может продолжить карьеру в «Манчестер Сити». Главный тренер Хосеп Гвардиола хочет видеть аргентинца в своей команде. «Сити» может арендовать форварда до конца сезона.

Источник: ABC News
Лионель Месси
ФК Интер Майами
Джо Байден
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