Месси включил Ямаля, Кубарси и Гарначо в тройку в голосовании за приз «Копа Трофи»

Стало известно, за кого голосовал аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси при выборе лучшего молодого игрока мира.

Как сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо, на первое место Месси поставил вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, на второе — защитника сине-гранатовых Пау Кубарси, на третье — аргентинца Алехандро Гарначо из «Манчестер Юнайтед».

Обладателем приза «Копа Трофи» от France Football по итогам сезона-2023/24 стал 17-летний Ямаль, опередив Арда Гюлера («Реал») и Кобби Майну («МЮ»). Данная награда вручается лучшему игроку в возрасте до 21 года.