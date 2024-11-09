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Сегодня, 13:49

Месси включил Ямаля, Кубарси и Гарначо в тройку в голосовании за приз «Копа Трофи»

Алина Савинова
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Стало известно, за кого голосовал аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси при выборе лучшего молодого игрока мира.

Как сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо, на первое место Месси поставил вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, на второе — защитника сине-гранатовых Пау Кубарси, на третье — аргентинца Алехандро Гарначо из «Манчестер Юнайтед».

Обладателем приза «Копа Трофи» от France Football по итогам сезона-2023/24 стал 17-летний Ямаль, опередив Арда Гюлера («Реал») и Кобби Майну («МЮ»). Данная награда вручается лучшему игроку в возрасте до 21 года.

Ламин Ямаль
Лионель Месси
Футбол
Алехандро Гарначо

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