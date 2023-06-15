Месси впервые в карьере забил в первые две минуты матча

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в товарищеском матче против Австралии и впервые в карьере отличился в первые две минуты матча.

Форвард забил на 80-й секунде — это самый быстрый гол в карьере 35-летнего футболиста.

Гол в ворота Австралии стал для Месси 103-м за сборную Аргентины. Нападающий занимает третье место в списке лучших бомбардиров национальных команд за всю историю. Рекорд принадлежит Криштиану Роналду (Португалия, 122), на втором месте — Али Даеи (Иран, 109).