Месси выложил видео объятий с Роналду

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси выложил видео с объятиями с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду перед товарищеским матчем «ПСЖ» с командой звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хтлаля» (5:4).

Перед игрой в подтрибунном помещении Роналду подошел к игрокам парижан, в том числе он поприветствовал и обнял Месси.

Нападающий «ПСЖ» после матча выложил у себя в сторис короткий ролик с объятиями с Криштиану.

Роналду также выложил ряд фотографий с матча, в том числе на котором он обнимается с аргентинцем.

По ходу матча Роналду дважды забил гол, Месси — один. Также в составе сборной звезд отметились Чан Хен Су и Талиска. За «ПСЖ» забили Маркиньос, Серхио Рамос, Килиан Мбаппе и Юго Экитике.