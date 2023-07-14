Месси заметили в обычном супермаркете Майами

Форварда «Интера» Лионеля Месси заметили в супермаркете Майами.

36-летний аргентинец пришел за покупками в обычный супермаркет, где его узнали многие посетители. При этом форвард не отказался от фото.

Лионель Месси. Фото Соцсети

Лионель Месси. Фото Соцсети

Летом Месси объявил, что перейдет в клуб из МЛС на правах свободного агента. Презентация игрока состоится 16 июля. Все билеты на это событие уже раскуплены.

Сообщалось, что Месси будет получать до 60 миллионов долларов в год в «Интер Майами». Он может дебютировать в составе новой команды 21 июля — в матче против мексиканского «Крус Асуль».