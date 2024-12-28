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Сегодня, 13:30

Месси запустил фирменную марку вина премиум-класса

Владислав Маслов
Корреспондент
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Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси презентовал собственную марку премиальных вин.

Футболист создал напитки совместно с американской винодельней Mmwinemaker. На презентации было представлено два сорта: один в бутылках с белой этикеткой, другой — с черной, на обоих изображен силуэт Месси. Коллекция получила название «Lionel 10».

Сорта называются Lionel Cabra 10 — Puglia Primitivo IGT и Lionel Goat 10 — Syrah de Sicilia IGT Одна бутылка стоит 60,32 тысячи евро.

Источник: La Nacion
Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
ФК Интер Майами
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