Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 16:35

Месси: «Сейчас я не могу уйти из сборной Аргентины — я должен получать от всего этого удовольствие»

Виктория Кравченко
Лионель Месси.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вспомнил о чемпионате мира в Катаре, где сборная Аргентины в финале обыграла Францию по пенальти. Он признался, что как никогда наслаждался турниром.

«Я знал, что это может быть мой последний мундиаль. Честно говоря, я думаю, что если бы мы не стали чемпионами мира, я бы ушел из сборной. Но сейчас я не могу уйти — я должен получать от всего этого удовольствие», — цитирует Месси Goal.

36-летний аргентинец с 2005 года выступает за национальную команду. На его счету 103 гола в 175 матчах.

Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
МОК не пригласит Россию на Олимпиаду-2024 в установленную дату
«Европа использует двойные стандарты». Неожиданное заявление МОК
Госдума одобрила во втором чтении повышение возраста пребывания в запасе
Спасатели нашли пропавшую в горах Адыгеи 11-летнюю девочку
СК потребовал ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек и ее мужу
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси заметили в обычном супермаркете Майами