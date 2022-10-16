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Сегодня, 20:41

«Ференцварош» Черчесова проиграл «Мезекевешду» в чемпионате Венгрии

Анна Горшкова
Корреспондент

«Ференцварош» на выезде проиграл «Мезекевешду» в матче 11-го тура чемпионата Венгрии. Встреча завершилась со счетом 1:2.

Голами в составе хозяев отметились Габор Мольнар и Стефан Дражич. За команду Станислава Черчесова забил Маркиньос.

«Ференцварош» проиграл второй матч в текущем сезоне. Команда лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии (21 очко).

«Мезекевешд» располагается на 10-й строчке (9 очков).

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Спартак 0
Перерыв

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 3
Барселона 1
Матч завершен

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Манчестер Сити 0
Матч завершен

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
2
0
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