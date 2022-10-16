«Ференцварош» Черчесова проиграл «Мезекевешду» в чемпионате Венгрии

«Ференцварош» на выезде проиграл «Мезекевешду» в матче 11-го тура чемпионата Венгрии. Встреча завершилась со счетом 1:2.

Голами в составе хозяев отметились Габор Мольнар и Стефан Дражич. За команду Станислава Черчесова забил Маркиньос.

«Ференцварош» проиграл второй матч в текущем сезоне. Команда лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии (21 очко).

«Мезекевешд» располагается на 10-й строчке (9 очков).