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Сегодня, 17:09

Миранчук получил рабочую визу для игры в чемпионате Швейцарии

Алина Савинова
Антон Миранчук.
Фото Global Look Press
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Спортивный директор «Сьона» Барт Константин рассказал, как обстоит ситуация с получением российским полузащитником Антоном Миранчуком рабочей визы для выступления в чемпионате Швейцарии.

«Антон Миранчук получил рабочую визу, конечно. Теперь он может сыграть в чемпионате на выходных. Антон хорошо работает, уже хорошо адаптировался. Мы готовим его к игре в чемпионате, мы счастливы, что он с нами», — приводит ТАСС слова Константина.

9 сентября стало известно, что Миранчук перешел на правах свободного агента в «Сьон», подписав контракт со швейцарской командой до лета 2026 года.

22 сентября «Сьон» на своем поле примет «Лугано» в матче 7-го тура чемпионата Швейцарии. Начало игры — в 17.30 по московскому времени.

Минувшим летом 28-летний полузащитник покинул «Локомотив» в связи с окончанием контракта. Всего он провел 217 матчей за железнодорожников, в которых забил 51 гол и отдал 34 результативные передачи.

Источник: ТАСС
Антон Миранчук
Футбол
ФК Сьон

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