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Сегодня, 11:36

Миранчука ждут в общей группе «Сьюна» к 29 апреля

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Полузащитник «Сьюна» Антон Миранчук, получивший 18 апреля травму голеностопа на тренировке, занимался накануне индивидуально.

Сегодня у «Сьона» выходной, а завтра команда возобновит подготовку к воскресному домашнему матчу против «Цюриха». Тренерский штаб ожидает , что ко вторнику, 29 апреля, Миранчук вернется в общую группу и сможет сыграть против «Цюриха».

По итогам регулярного сезона суперлиги «Сьон» занял 9-е место с 36 очками. Команда Миранчука проведет пять матчей в мини-турнире среди шести команд, которые выясняют, кто покинет высший дивизион.

Напрямую из суперлиги вылетает худшая команда по итогам сезона, а предпоследняя сыграет два стыковых матча со второй командой дивизиона рангом ниже. Отрыв «Сьона» от последнего места составляет шесть очков, от предпоследнего — три.

4 мая «Сьон» сыграет дома с «Цюрихом», а заключительный поединок на этом этапе проведет 22 мая в гостях против главного аутсайдера — «Винтертура».

Антон Миранчук
ФК Сьон
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