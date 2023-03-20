Мирослава Клозе уволили с поста главного тренера австрийского «Альтаха»

Австрийский «Альтах» на своем официальном сайте объявил об увольнении Мирослава Клозе с поста главного тренера.

«В ходе анализа мы пришли к решению, что команде нужен новый импульс для достижения нашей цели — сохранения места в высшем дивизионе», — прокомментировал увольнение Клозе спортивный директор клуба Георг Фештетич.

Работа в «Альтахе» стала для Клозе первым опытом самостоятельной работы главным тренером. Он возглавлял клуб с лета прошлого года. После 22 туров «Альтах» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Австрии.