Митроглу завершил карьеру в 34 года

Нападающий Константинос Митроглу принял решение завершить профессиональную карьеру, сообщает Record. В марте ему исполнится 35 лет.

Бывший нападающий сборной Греции с 1 июля оставался без клуба после того, как покинул «Арис». Форвард присоединился к немецкому любительскому клубу «Рердт-Шепхюйзен». В Германии живет семья футболиста.

Ранее Митроглу выступал за ПСВ, «Галатасарай», «Бенфику», «Марсель», «Фулхэм» и «Олимпиакос». За сборную Греции он играл с 2009 года. На его счету 17 голов в 65 матчах.