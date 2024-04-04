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Сегодня, 17:07

Мияйлович: «Переход Игнатьева в «Желизничар» был моей инициативой»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Железничара» Ненад Мияйлович прокомментировал приглашение в клуб Ивана Игнатьева.

«Да, конечно, переход Ивана Игнатьева в «Желизничар» был моей инициативой. Когда он приехал, его физическая форма была не очень хорошей, мы над этим работали, надеюсь, он покажет все качества, которыми обладает», — цитирует Мияйловича Metaratings.ru.

Также он рассказал о срыве перехода защитника «Спартака» Павла Маслова.

«Почему не взяли Маслова? Он почти согласился, но долгое время был травмирован и боялся постоянной работы на искусственном газоне. В тот момент он решил не переходить в Сербию. После этого нам не удалось найти еще одного игрока на позиции стоппера», — добавил специалист.

25-летний Игнатьев перешел в «Железничар» из «Сочи» в январе 2024 года. Он провел 7 матчей за сербскую команду, отметившись 1 результативной передачей.

Источник: Metaratings.ru
Иван Игнатьев
ФК Железничар
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