Агент Дркушича: «Црвена Звезда» интересовалась Ваней последний год»

Футбольный агент Младен Рктковица рассказал, что защитник «Зенита» Ваня Дркущич сам хотел поиграть в составе «Црвены Звезды».

«Ваня всегда мечтал поиграть за «Црвену Звезду», в юности он очень любил этот клуб, — цитирует Ратковица «РБ Спорт». — Плюс при этом переходе он получает возможность выступить в Лиге чемпионов. И в «Зените сказали, что если Ваня действительно заинтересован в таком шаге, они готовы на этой пойти. У него было желание поиграть в «Црвене», ни для кого не было секретом, что клуб интересовался Дркушичем последний год. Так что инициатива исходила от всех сторон».

Ранее сообщалось, что 24-летний словенский защитник сразу после подписания контракта с «Зенитом» уйдет в годичную аренду в «Црвену Звезду».