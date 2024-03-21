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21 марта, 20:33

«Моленбек» досрочно вернул Сиссако в «Сочи» из-за скандала в сети

Алина Савинова
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Бельгийский «Моленбек» досрочно расторг арендное соглашение с защитником «Сочи» Муссой Сиссако, сообщает Foot Mercato.

Как отмечает источник, клуб принял такое решение из-за снимка игрока в футболке другой команды. Ранее Сиссако опубликовал в своих соцсетях фото в форме «Кортрейка», за который играет его брат Абдулай.

«Даже если это куртка его брата, мы не согласны с тем, что он может позировать в майке нашего прямого конкурента», — говорится в заявлении клуба.

Сиссако перешел в «Моленбек» из «Сочи» на правах аренды в 2023 году. 23-летний футболист провел 19 матчей за команду из Бельгии. За «Сочи» на его счету 15 игр, в которых он отметился 1 голом.

Источник: https://www.footmercato.net/a326387157699587579-le-rwd-molenbeek-vire-un-ancien-joueur-du-psg
ФК Сочи
Мусса Сиссако
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