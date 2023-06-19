Молодежная сборная Ирландии покинула поле во время матча с командой Кувейта из-за расизма

Сегодня, 21:18
Футболисты молодежной команды Ирландии покинули поле во время товарищеского матча против сборной Кувейта из-за расистского замечания со стороны одного из игроков соперника, сообщает Футбольная ассоциация Ирландии.
Матч проходил в Австрии и был досрочно завершен на 86-й минуте, к тому моменту сборная Ирландии вела со счетом 3:0.
«FAI с сожалением сообщает, что сегодняшний матч молодежной команды против сборной Кувейта был остановлен после расистского замечания, которое сделал один из кувейтских игроков в адрес одного из наших запасных», — говорится в сообщении ассоциации.
Сообщается, что Футбольная ассоциация Ирландии проинформирует об инциденте в Международную федерацию футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций.
доктор М
Дааа , ирландцы уже не те...
19.06.2023
karman79
хахаха, ирландцы похоже уже не те)))
19.06.2023
Ya Santey
..или может снежком? .. а тот растроился начал плакать
19.06.2023
Штабсъ-комиссаръ
Странно. Обычно ирландцы чуть что, сразу бьют морды.
19.06.2023
Ya Santey
Он назвал его землянным червяком!
19.06.2023
Gordon
Только девки себя так ведут.
19.06.2023