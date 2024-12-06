«Спортинг» проиграл третий подряд матч после ухода Аморима

«Морейренси» на своем поле переиграл «Спортинг» в матче 13-го тура чемпионата Португалии — 2:1.

На 12-й минуте нападающий Виктор Дьекереш вывел лиссабонскую команду вперед. Однако еще к перерыву хозяева забили два гола и повели в счете. Во второй половине голов забито не было.

«Спортинг» потерпел третье поражение подряд во всех турнирах под руководством нового главного тренера Жоау Перейры, который сменил Рубена Аморима две недели назад.

Поражение от «Морейренси» стало вторым для лиссабонцев в чемпионате страны, но команда остается на первом месте — 33 очка. «Морейренси» идет на 7-й строчке — 20 очков.