Мостовой: «До появления Кокорина в «Арисе» никто не смотрел чемпионат Кипра»

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Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» новость о том, что Александр Кокорин признан лучшим игроком октября в «Арисе».
«До появления Александра в «Арисе» вряд ли кто-либо смотрел и интересовался чемпионатом Кипра. То, что играет, молодец. Заслуженная ли это награда? Ну это не награда, не звание. Сейчас в каждом туре кого-то называют лучшим игроком недели. Хорошо, что он начал играть хотя бы. На этом надо заострять внимание, а не на том лучший он или нет. Шансы вернуться в «Фиорентину» есть, но может и вернуться в Россию», — сказал Мостовой «СЭ».
Российский форвард забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи за «Арис».
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