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Сегодня, 17:21

Мостовой назвал переход Месси в «Интер Майами» неожиданностью

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о переходе Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Для меня это неожиданность. И не только для меня, думаю. Но я был еще больше удивлен, когда он ушел из «Барселоны», и сегодняшние новости не перекроют того события. Американским клубом владеет Бекхэм, может быть, переход связан с этим. Считаю, что деньги не играли роли в таком решении Месси. Потому что если бы они играли первостепенную роль, то аргентинец уехал бы по направлению к Роналду и Бензема. Я думал, он вернется в «Барселону». Именно там он должен завершать карьеру. Хотя футбольный мир настолько перевернулся, что порой просто ничего не понимаешь», — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

7 июня Месси сообщил, что переходит в «Интер Майами». Клуб также анонсировал его подписание.

3 июня «ПСЖ» объявил, что Месси покинет команду по окончании сезона. 35-летний футболист выступал за парижан с лета 2021 года. В прошедшем сезоне форвард провел 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/36/1005152034_aleksandr_mostovoy_perehod_messi_v_inter_mayami_-_neojidannost_no_ya_byil_bolshe_udivlen_kogda_on_ushel_iz_barselonyi
Александр Мостовой
Лионель Месси
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