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Сегодня, 14:46

Мостовой: «Успехи Тедеско — это то, что его выгнали из всех клубов в последнее время»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о работе экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско в национальной команде Бельгии.

«Нужно смотреть весь отборочный цикл Евро-2024. Мы не знаем, что произошло с ней на чемпионате мира. Может быть, им надо было раньше менять тренера, Мартинес их уже долго тренировал, поэтому, возможно, назрело какое-то перестроение. Но для меня ничего не изменилось, сборная Бельгии по-любому хорошая команда, и футболисты там классные. Теперь пришла перезагрузка после чемпионата мира, они же сделали выводы после провала на мундиале. Это нельзя назвать успехом Тедеско. Последние успехи Доменико — это то, что его выгнали из всех клубов в последнее время. Он участвует в отборочном цикле к Евро с сильной командой, ну и обыграли немцев, молодцы. Но мы знаем, что Бельгия — хорошая команда, посмотрим, что дальше будет», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

Тедеско возглавил сборную Бельгии в феврале 2023 года. Под руководством 37-летнего итальянского специалиста команда провела два матча, в которых обыграла Швецию (3:0) в отборе Евро-2024 и Германию (3:2) в товарищеском матче.

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-poslednie-uspekhi-tedesko-eto-to-chto-ego-vygnali-iz-vsekh-klubov-239189/
Александр Мостовой
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
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