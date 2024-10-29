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Сегодня, 13:03

Мостовой отреагировал на отсутствие Месси и Роналду в списке номинантов на «Золотой мяч»

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Бывший игрок сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о наступлении новой эпохи в европейском футболе без нападающих «Интер Майами» Лионеля Месси и «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Футбол каким был, таким он и останется. Мяч — круглый, он не будет каким-то другим. Размер ворот такой же останется. Да, Месси и Роналду не будет, но мы к этому уже привыкали. Много раз говорил, что настанет момент, когда их не будет. Другое дело, что победить их рекорды сколько лет еще нужно. Вряд ли их кто-то побьет. Думаю, что теперь каждый год будет новый номинант», — сказал Мостовой «СЭ».

Месси 8 раз выигрывал «Золотой мяч», Роналду получал приз 5 раз.

Обладателем награды по итогам сезона-2023/24 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Испанец в прошлом сезоне провел 50 матчей за английский клуб, забил 9 голов и сделал 14 результативных передач. Вместе с командой он выиграл чемпионат Англии и клубный чемпионат мира. Также игрок стал чемпионом Европы-2024 в составе сборной Испании.

(Александр Абустин)

Александр Мостовой
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол

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