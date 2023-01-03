Мостовой рассказал о сложностях во время выступления за «Бенфику»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, с какими бытовыми трудностями столкнулся в «Бенфике».

«Ключевая трудность была в том, что очень много свободного времени было вне тренировок и мы не знали, чем себя занять. Держались вместе, куда-то ходили кушать, день и ночь проводили у океана. Конкурентов в «Бенфике» у меня было много. На моей позиции играл бразилец Изайиш, Жоау Пинту купили, еще и был свой воспитанник Руй Кошта. Четыре-пять человек на одну позицию, поэтому было сложно», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

Мостовой выступал за «Бенфику» с 1992 по 1994 год. За это время он сыграл за португальскую команду три матча и отдал одну результативную передачу.