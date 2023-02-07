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Сегодня, 18:08

Мостовой рассказал об отношении к назначению Кержакова главным тренером кипрской «Кармиотиссы»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал вероятное назначение Александра Кержакова главным тренером кипрской «Кармиотиссы».

«Отличный вариант для такого молодого тренера, как Александр, в нынешних условиях. К тому же, рядом с морем. Если в России никто не зовёт, то нужно соглашаться. Пусть это и середняк чемпионата Кипра. Кержаков уже тренировал команду, которая вообще находилась в зоне вылета. И тогда сумел сохранить для «Нижнего Новгорода» место в Российской Премьер-лиге. Но кому-то что-то не понравилось, и его убрали. Хотя непонятно, по какой причине», — приводит слова Мостового Vprognoze.ru.

6 февраля генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус подтвердил «СЭ» информацию, что Кержаков возглавит клуб. В среду специалист должен прибыть на Кипр и затем подписать контракт.

Последним местом работы Кержакова был «Нижний Новгород», который он покинул после окончания сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта.

«Кармиотисса» занимает 10-е место (из 14 команд) в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав в 22 матчах 23 очка.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10633238-mostovoj-rasskazal-ob-otnoshenii-k-naznacheniyu-kerzhakova-glavnym-trenerom-kiprskoj-karmiotissy.html
Александр Кержаков
Александр Мостовой
Футбол
ФК Кармиотисса
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Гладилин считает, что Кержаков принял правильное решение возглавить кипрский клуб