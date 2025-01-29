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Сегодня, 22:00

Мостовой: «Убери Анчелотти и Гвардиолу из топ-клубов — чемпионами не станут. Продержатся максимум полгода»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола не будут показывать хорошие результаты с командами низкого уровня.

«Я же говорю, вы уберите сейчас Анчелотти и Гвардиолу из «Реала» и «Манчестер Сити», а поставьте их в «Осасуну» и какой-нибудь «Сандерленд»... Они там никогда чемпионами не станут! Продержатся полгода. Есть исключение, когда кто-то выстреливает, где-то подфартило», — сказал Мостовой «Евро-Футбол.Ру».

65-летний Анчелотти возглавляет мадридский «Реал» с 2021 года. Он также известен по работе с «Пармой», «Миланом», «Ювентусом», «Баварией», «Наполи» и «ПСЖ».

54-летний Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с 2017 года. Также он тренировал «Барселону» и «Баварию».

Источник: Евро-Футбол.Ру
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Александр Мостовой
Карло Анчелотти
Хосеп Гвардиола
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