Мостовой считает, что у Руя Витории получится в сборной Португалии

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением по поводу возможного назначения Руя Витории на пост главного тренера сборной Португалии.

«Если Роналду останется в сборной, с Руем Виторией у него не будет проблем. Думаю, у бывшего тренера «Спартака» получится в национальной команде Португалии», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Ранее издание Esporte ao Minuto сообщило, что 52-летний специалист входит в список претендентов на пост наставника национальной команды.

Сборная Португалии дошла до полуфинала ЧМ-2022, где проиграла Марокко со счетом 0:1.